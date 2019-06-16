Kolombiya Arjantin’i devirdi

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Copa America'da B Grubu ilk maçında Kolombiya, Arjantin'i 2-0 mağlup etti.
Brezilya'da düzenlenen Copa America'da B Grubu'nun ilk mücadelesinde Arjantin ile Kolombiya, Arena Fonte Nova'da karşı karşıya geldi.
Güney Amerika kıtasının iki güçlü takımının mücadelesinde kazanan 2-0'lık skorla Kolombiya oldu.
Kolombiya'ya galibiyeti getiren golü 71’inci dakikada Roger Martinez ve 86’ncı dakikada Duvan Zapata kaydetti.
Golün sahibi Martinez, mücadelenin 14’üncü dakikasında sakatlanan Luis Muriel'in yerine oyuna girdi. Duvan Zapata ise 81’inci dakikada oyuna dahil olmuştu.
Grubun diğer maçında Paraguay ile Katar, 16 Haziran Pazar günü (bugün) 22:00'de karşılaşacak.
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