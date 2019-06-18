Dünya

Şili Japonya’yı 4’ledi

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Şili Japonya’yı 4’ledi
Copa America Şili Japonya Maç

HABER MERKEZİ

2019 Copa America'da C Grubu maçında Şili, Japonya'yı 4-0 mağlup etti.

Brezilya'da düzenlenen 2019 Copa America'da C Grubu maçında Japonya ile Şili karşı karşıya geldi.

Son iki Copa America'nın şampiyonu Şili, misafir ülkelerden Japonya'yı 41’inci dakikada Erick Pulgar, 54 ve 83’üncü dakikalarda Eduardo Vargas ve 82’nci dakikada Alexis Sanchez'in attığı gollerle 4-0 mağlup etti.

C Grubu'nun ikinci maçlarının programı şu şekilde:

21 Haziran Cuma

02.00 Uruguay - Japonya

22 Haziran Cumartesi

02.00 Ekvador - Şili

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