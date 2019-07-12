Savic’e 80 milyon euroluk teklif

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Manchester United, Lazio'nun orta saha oyuncusu Milinkovic-Savic için 80 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.

Gelecek sezon Premier Lig'de daha iddialı olmak isteyen Manchester United'ın transfer çalışmaları devam ediyor.

İtalyan muhabir Di Marzio'nun verdiği habere göre Manchester United, Lazio'nun orta saha oyuncusu Milinkovic-Savic için 80 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.

Haberde, ManU'nun Pogba'nın Real Madrid'e transferi halinde Savic'i takıma monte etmek istediğinin detayı da verildi.

Geçen sezon Lazio forması ile 41 maça çıkan 24 yaşındaki Savic, 7 gol 3 asistle oynamıştı.