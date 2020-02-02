Guardiola: Şampiyonlar Ligi’ni kazanmazsam başarısızım

HABER MERKEZİ

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadığı takdirde kulübünde başarısız sayılacağını bildiğini söyledi.

Premier Lig'i 2 sezon üst üste kazanan Manchester City'de menajer Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmadığı sürece City kariyerinin başarısız olacağını söyledi.

İspanyol çalıştırıcı geride bıraktığı 3 sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin ötesine geçemedi. Manchester City bu periyotta sırasıyla Monaco, Liverpool ve Tottenham'a elenmişti.

Deneyimli teknik adam yerel kupaları almanın yetersiz olduğunu belirtirken, "Elbette, sadece oynadığımız yoldan değil, kazandığımız kupalarla da yargılanacağız. Gerçek bu. Bu kadar basit. Geçen yıl bizim için olağanüstü bir yıl oldu ama insanlar 'Ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanmadınız' diyor. Eğer buradaki son dönemimde de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmazsak başarısız sayılacağım. Bunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

Manchester City bu sezon Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Real Madrid ile eşleşti. İlk maç 26 Şubatte Madrid'de oynanacak.