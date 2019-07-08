Copa America’da şampiyon Brezilya

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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America'da, Peru'yu 3-1 mağlup eden Brezilya 9’uncu şampiyonluğunu elde etti.
Brezilya'da düzenlenen 46’ncı Copa America'nın final maçında, Brezilya ve Peru, Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Brezilya'nın gollerini 15’inci dakikada Everton Soares, 45’inci dakikada Gabriel Jesus ve 90’ıncı dakikada penaltıdan Richarlison atarken, Peru'nun tek golünü penaltıdan Paolo Guerrero kaydetti.
Gabriel Jesus'un 70’inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü maçta Brezilya, turnuvada ilk defa kalesinde gol gördü.
Brezilya, Copa America'da 9’uncu şampiyonluğuna ulaşırken, Uruguay 15, Arjantin ise 14 şampiyonlukla kupayı en fazla kazanan takımlar.
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