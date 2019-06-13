KUPA - Fransa Norveç’e şans tanımadı

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FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın altıncı gününün çekişmeli Norveç-Fransa karşılaşmasında gülen taraf Maviler oldu.

Çekişmeli geçen maçta Fransız Renard kendi kalesine gol attı. Dünya kupasında Fransa adına kendi kalesine gol atan ilk kadın futbolcu olan Renard takımı 1-0 öndeyken kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi. Daha sonra takım arkadaşı Eugenie Le Sommer’in attığı golle 2-1 öne geçen Fransa, Norveç’i yendi.

A grubunun diğer maçında ise Nijerya ve Güney Kore karşı karşıya geldi. Nijerya, 29’uncu dakikada D Y Kim ve 75’inci dakikada Oshoala’nın attığı gollerle Güney Kore’yi 2-0 mağlup etti.

Günün diğer maçı ise B grubunda oynanan Almanya-İspanya karşılaşması oldu. Alman futbolcu Dabritz, İspanya kalesine gönderdiği golle ülkesini 1-0'lık galibiyete taşıdı.