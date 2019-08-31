Liverpool’dan rekor: Üst üste 13’üncü galibiyet

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Deplasmanda Burnley'yi 3-0 yenen Liverpool, tarihinde üst üste 13 lig maçı kazanarak rekor kırdı.
İngiltere Premier Lig lideri Liverpool, deplasmanda Burnley'yi 3-0 yenerek dördüncü haftayı da kayıpsız geçti.
Deplasmanda Burnley'ye konuk olan ve 33’üncü dakikada Chris Wood'un kendi kalesine attığı golle öne geçen Liverpool, 37’nci dakikada Sadio Mane, 80’inci dakikada da Roberto Firmino'nun golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Alman teknik adam Jurgen Klopp'ın çalıştırdığı Liverpool, ligde üst üste 13’üncü galibiyetini alarak kulüp rekoru kırdı. Firmino ise Premier Lig tarihinde 50 gole ulaşan ilk Brezilyalı futbolcu oldu.
Liverpool bu galibiyetle puanını 12 yaparken, Burnley 4 puanda kaldı.
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