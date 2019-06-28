MotoGP'de sıradaki durak Hollanda

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Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun 8’inci yarışı, Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.
Hollanda'nın Assen kenti ile aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte gerçekleştirilecek 8’inci etabın sıralama turları, yarın başlayacak.
Yarış ise, 30 Haziran Pazar günü, 26 tur üzerinden yapılacak.
Geride kalan 7 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya): 140 puan
2. Andrea Dovizioso (İtalya): 103
3. Alex Rins (İspanya): 101
4. Danilo Petrucci (İtalya): 98
5. Valentino Rossi (İtalya): 72
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