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İşte UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonuçları!

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İşte UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonuçları!
UEFA Avrupa Monaco Kura çekimi 2020

HABER MERKEZİ

UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup etabının kura çekimi bugün gerçekleşti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, Monaco'da çekilen kuranın ardından belli oldu.

Gruplar şöyle şekillendi:

GRUP A: Sevilla, APOEL, Karabağ, Dudelange 

GRUP B: D. Kiev, Kopenhag, Malmö, Lugano 

GRUP C: Basel, Krasnodar, Getafe, Trabzonspor

GRUP D: Sporting, PSV, Rosenbor, LASK

GRUP E: Lazio, Celtic, Rennes, CFR Cluj 

GRUP F: Arsenal, Frankfurt, Standard Liège, Vitória SC 

GRUP G: Porto, Y. Boys, Feyenoord, Rangers

GRUP H: C. Moskova, Ludogorets, Espanyol, Ferencváros

GRUP I: Wolfsburg, Gent, St-Étienne, Olexandriya

GRUP J: Roma, Gladbach, Medipol Başakşehir, Wolfsberg 

GRUP K: Beşiktaş, Braga, Wolverhampton, Slovan Bratislava

GRUP L: Man Utd, Astana, Partizan, AZ Alkmaar 

Avrupa Ligi'nde grup maçları 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek.

Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.

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