İşte UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonuçları!

HABER MERKEZİ
UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup etabının kura çekimi bugün gerçekleşti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, Monaco'da çekilen kuranın ardından belli oldu.
Gruplar şöyle şekillendi:
GRUP A: Sevilla, APOEL, Karabağ, Dudelange
GRUP B: D. Kiev, Kopenhag, Malmö, Lugano
GRUP C: Basel, Krasnodar, Getafe, Trabzonspor
GRUP D: Sporting, PSV, Rosenbor, LASK
GRUP E: Lazio, Celtic, Rennes, CFR Cluj
GRUP F: Arsenal, Frankfurt, Standard Liège, Vitória SC
GRUP G: Porto, Y. Boys, Feyenoord, Rangers
GRUP H: C. Moskova, Ludogorets, Espanyol, Ferencváros
GRUP I: Wolfsburg, Gent, St-Étienne, Olexandriya
GRUP J: Roma, Gladbach, Medipol Başakşehir, Wolfsberg
GRUP K: Beşiktaş, Braga, Wolverhampton, Slovan Bratislava
GRUP L: Man Utd, Astana, Partizan, AZ Alkmaar
Avrupa Ligi'nde grup maçları 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek.
Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim