7 gollü maçta gülen Juventus

HABER MERKEZİ

Serie A'nın ikinci haftasında Juventus, evinde ağırladığı Napoli'yi 4-3 mağlup etmeyi başardı.

İtalya Serie A'nın ikinci haftasında Juventus, sahasında Napoli ile karşı karşıya geldi.

Henüz 15’inci dakikada sakatlanan Mattia de Sciglio, yerini Danilo'ya bıraktı.

16’ncı dakikada Juventus kontra atağında Douglas Costa'nın kendi yarı alanından Napoli'nin ceza sahasına kadar taşıdığı topta Danilo, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu yaz Manchetser City'den 37 milyon euro karşılığında transfer edilen Danilo, maça girdikten tam 26 saniye sonra Juventus forması ile ilk golünü atmış oldu.

Bu golün üzerinden fazla bir süre geçmeden, 19’uncu dakikada Gonzalo Higuain, iki savunmacı arasından yaptığı şık vuruş ile skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

62’nci dakikada yine Costa'nın asistinde ceza sahasında topla buluşan Cristiano Ronaldo, farkı 3'e çıkardı. Bu dakikadan sonra Juventus'un büyük bir farka gitmesi beklenirken 4 dakika sonra Napoli karşılık verdi.

66’ncı dakikada Kostas Manolas, takımı adına ilk golü kaydetti ve farkı 2'ye indirdi. Bu golden 2 dakika sonra Piotr Zielinski'nin topla buluşturduğu Hirving Lozano, Napoli formasıyla ilk golünü atarken farkı da 1'e indirmeyi başardı.

81'de Napoli'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci ile karşı karşıya pozisyonda olan Giovanni Di Lorenzo, skoru 3-3'e getirdi.

Dakikalar 90'a geldiğinde Juventus'un kullandığı frikikte ters bir vuruş yapan Kalidou Koulibaly, topu kendi ağlarına gönderdi ve Juventus, karşılaşmayı 4-3 kazandı.