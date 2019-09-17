Liverpool hocası: Dünyanın en iyi takımı Man-City

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Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile oynayacakları mücadele öncesi herhangi bir baskı hissetmediklerini söyledi.

Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'a göre dünyanın en iyi takımı Manchester City.

Liverpool, Premier Lig'e 5'te 5 yaparak başladı ve en yakın rakibi Manchester City'e 5 puan fark attı. Ancak Klopp, dünyanın en iyi takımı Manchester City iken Avrupa'nın en iyi takımının Liverpool olamayacağı görüşünde.

Jürgen Klopp, "Dünyanın en iyi takımı Manchester City olduğu için Avrupa'nın en iyisi biz olamayız. Çünkü aynı gezegendeyiz" dedi.

Liverpool, 17 Eylül Salı günü Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndan Napoli ile karşılaşacak.

Alman teknik direktör, son şampiyon oldukları için bu maç öncesinde baskı hissetmediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmaktan bahsetmedik bile. Cumartesi gününe kadar Newcastle maçına odaklandık, dün ve bugün ise bir antrenman yaptık. Oyuncularla yarın sabahki toplantıda bu konuyu konuşacağız. Napoli güçlü bir takım, onları izlemeyi seviyorum. Bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Geçen sezonla aynı seviyede olmaya çalışıyoruz ancak bu yılki futbolumuzu oynamak istiyoruz. Son şampiyon olmanın ağırlığını hissetmiyoruz."