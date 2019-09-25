Messi’den Ronaldo yorumları: Aramızdaki rekabet...

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FIFA Yılın Oyuncusu ödülünü kazanan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ile arasındaki rekabeti değerlendirdi.

FIFA'nın resmi internet sitesinde açıklamalarda bulunan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ile arasının iyi olmasının insanları şaşırttığını ancak bunun oldukça normal bir durum olduğunu söyledi.

“İnsanlar, Cristiano ile aramızdaki rekabetin futboldan öte olduğunu düşünüyor ancak öyle değil” diyen Messi, “İkimiz de takımımız için en iyisini yapmak istiyoruz. İkimiz de kaybetmeyi sevmiyoruz. Kaybetmek kabullenebildiğimiz bir şey değil. Aramızda bu yüzden bir rekabet var. Önemli olan bu rekabeti yalnızca saha içinde tutabilmektir” ifadelerini kullandı.

FIFA Yılın Oyuncusu ödülünü almasının kendisini çok mutlu ettiğini belirten Arjantinli yıldız, şöyle devam etti:

“Ancak her zaman söylerim; bireysel ödüller benim için ikinci planda. Önemli olan takımla kazandığınız başarılardır. Geçen sezon harika geçiyordu ancak bir maç (Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçı) her şeyi değiştirdi. Kral Kupası finaline de konsantre olamadık. Bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu."

Son dönemlerde yıldızı parlayan genç oyuncu Ansu Fati’yle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Messi, “Takımdaki genç oyuncumuz Ansu Fati'yi çok seviyorum. Ona yardımcı ve destek olmaya çalışıyorum. Harika bir yetenek. Başarılı olmak için gereken her şeye sahip. Sadece 16 yaşında olduğunu hatırlamakta fayda var" şeklinde konutu.

Devler Ligi’ni yeniden kazanmak istediklerini vurgulayan Messi, şunları kaydetti:

“Şampiyonlar Ligi'ni son kez kazanmamızın üzerinden dört yıl geçti. Bu başarıyı tekrarlamak istiyoruz. Bunun için her gün çalışmazsak, başarıya ulaşamayacağımızı biliyoruz. Copa America'ya gelecek olursak; bir kez daha o turnuvada oynamayı iple çekiyorum. Bu yılki Copa America için gerçekten heyecanlıyım.”