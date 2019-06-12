KUPA - ABD’den tam 13 gol

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FIFA Kadınlar Dünya Kupası F Grubu mücadelesinde ABD, Tayland'ı 13-0 mağlup etti.
Fransa'da düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası F Grubu mücadelesinde ABD ile Tayland, Auguste-Delaune II Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
ABD, rakibini 13-0 gibi tarihi bir skorla mağlup etmeyi başardı.
Alex Morgan, 5 gol ve 3 asistle karşılaşmanın yıldızı oldu.
ABD'ye galibiyeti getiren golleri 12, 53, 74, 81 ve 87’nci dakikalarda Alex Morgan, 20 ve 56’ncı dakikalarda dakikalarda Rose Lavelle, 32’nci dakikada Lindsey Horan, 50 ve 54’üncü dakikalarda Samantha Mewis, 79’uncu dakikada Megan Rapinoe, 84’üncü dakikada Mallory Pugh ve 90+2’nci dakikada Carli Lloyd kaydetti.
F Grubu'nun ikinci maçlarının programı şu şekilde:
16 Haziran Pazar
16.00 İsveç - Tayland
19.00 ABD - Şili
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