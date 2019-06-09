Milli marşı ıslıklanan Fransa’dan tepki

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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Fransa’yı yendiği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçında Fransız milli marşının tribünlerde ıslıklanması tepkilere sebep oldu.

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, Fransız milli marşının protesto edilmesine üzüldüğünü ifade ederken, Fransa'nın aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen de ceza verilmesini istedi.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Le Pen, “Ulusal bir marşı ıslıklamak utanç verici. Bu bir hakaret ve adil oyunun değerlerine ters” diyerek FIFA'nın Türkiye Futbol Federasyonu'na ceza vermesi gerektiğini ifade etti.

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter Twitter hesabından, “Beni tek üzen şey milli marşımızın yuhalanması” diyerek tepkisini dile getirdi.

OYUNCULAR DA ISLIKLANDI

Milli marşın ıslıklanmasının yanı sıra, Fransız oyuncuların topa sahip olduğunda yoğun bir şekilde ıslıklanmasına da tepki geldi.

Maç esnasında, Türk taraftarın rakip oyuncuları ıslıklamasıyla, Fransız orta sağa oyuncusu Paul Pogba birkaç kez takım arkadaşlarını yeterince duymadığını dillendirdi.

Sosyal medyada da bir çok kişi Fransa'nın mağlubiyetinde Türk taraftarının da etkisi olduğunu ileri sürdü.

Maç sonunda, aldıkları mağlubiyette taraftarın payına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Fransız Teknik Direktör Didier Deschamps ise, “Taraftarın ve atmosferin böyle olacağını biliyorduk. Onlarca bahane sayabiliriz ama sahaya çıkan taraftar değil, oyuncular. Taraftarlar takımlarını çok iyi destekledi ve müthiş atmosfer oluşturdu” dedi.