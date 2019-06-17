Uruguay Ekvador’u rahat geçti

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2019 Copa America'da C Grubu'nun ilk maçında Uruguay, Ekvador'u 4-0 mağlup etti.
Brezilya'da düzenlenen 2019 Copa America'da C Grubu'nun ilk maçında Uruguay ile Ekvador karşı karşıya geldi.
Oscar Tabarez'in öğrencileri karşılaşmayı 6Ncı dakikada Nicolas Lodeiro, 33’üncü dakikada Edinson Cavani, 44’üncü dakikada Luis Suarez ve 80’inci dakikada Arturo Mina'nın (KK) golleriyle 4-0 kazandı.
Ekvador oyuncusu Jose Quintero, VAR incelemesi sonucu 24’üncü dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Grubun diğer karşılaşmasında Japonya ile Şili karşılaşacak.
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