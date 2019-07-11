İşte en değerli ligin en pahalı 10 transferi

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İngiltere Premier Lig, Avrupa futbolunun zirvesi olarak değerlendiriliyor.

Birçok futbolcu için kariyerinin bir döneminde Premier Lig'de forma giymek önemli bir rüya. En azından Barcelona ve Real Madrid deneyimi yaşayamayan ya da yaşayıp farklı bir çevre arayanlar için...

Kıtada transfer piyasasının her geçen yıl yükselmesiyle birlikte Premier Lig tarihinin en pahalı oyuncuları listesi de gelişmeyi sürdürüyor.

EPL ekiplerinin yaptığı en pahalı 50 transfer arasına bu yaz eklenen isimler Aaron Wan-Bissaka, Tanguy Ndombele, Christian Pulisic ve Rodri oldular.

Man United'ın Crystal Palace'tan kadrosuna kattığı Wan-Bissaka 55 milyon euroluk değeriyle listeye 23’üncü sıradan giriş yaparken, Tottenham'ın Lyon'dan transfer ettiği Ndombele 60 milyon euro ile 15’inci oldu.

Chelsea'nin bir önceki transfer döneminde 64 milyon euro ödediği Pulisic, Premier Lig'de bu sezondan itibaren boy gösterecek. Bu Maviler için önemli çünkü aldıkları transfer yasağı cezası nedeniyle başka bir hamle yapamayacaklar. Pulisic lig tarihinin en pahalı 11’inci oyuncusu oldu.

Manchester City'nin kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu yaptığı Rodri, 70 milyon euroluk bedeliyle Premier Lig tarihinde 7’inci pahalı isim oldu.

Premier Lig tarihinin en pahalı 10 transferi ve ödenen bonservis bedelleri şöyle:

1. Paul Pogba: 105 milyon euro

2. Romelu Lukaku: 84 milyon euro

3. Virgil van Dijk: 84.650 milyon euro

4. Kepa: 80.milyon euro

5. Kevin De Bruyne: 76 milyon euro

6. Angel Di Maria: 75 milyon euro

7. Rodri: 70 milyon euro

8. Riyad Mahrez: 67 milyon euro

9. Alvaro Morata: 66 milyon euro

10. Aymeric Laporte: 65 milyon euro