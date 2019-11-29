Ibrahimovic: 50 yaşına kadar futbol oynayabilirim

HABER MERKEZİ
Hafta başında adı Tottenham’la gündeme gelen Ibrahimovic’in Milan'a yeşil ışık yaktığı belirtildi.
MLS takımlarından Los Angeles LA Galaxy'den ayrıldıktan sonra geleceği merak edilen İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic, İtalyan basınına yaptığı açıklamada Milan'a açık kapı bıraktı ve 50 yaşına kadar futbol oynayabileceğini söyledi.
2010-2012 yılları arasında İtalyan ekibinin formasını giyen İsveçli golcü, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda, "Milan benim ikinci evim. Orada harika anılarım var. Eğer beni çeken bir proje olursa, 50 yaşına kadar futbol oynayabilirim" ifadelerini kullandı.
38 yaşındaki yıldız futbolcu kariyerinde PSG, Barcelona, Manchester United, Inter ve Milan gibi dev kulüplerde forma giymişti.
Tottenham'da devraldığı ekipten duyduğu memnuniyeti her fırsatta dile getiren Mourinho'nun eski öğrencilerinden Zlatan Ibrahimovic'i kış transfer döneminde kadroya katabileceği konuşuluyordu.
Jose Mourinho yaptığı açıklamada, Zlatan Ibrahimovic’in transferini yalanlamıştı.
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