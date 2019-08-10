Liverpool perdeyi farklı açtı

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İngiltere Premier Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış maçında Liverpool, sahasında Norwich City'yi 4-1 yendi.
Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 7’nci dakikada Grant Hanley (kendi kalesine), 19’uncu dakikada Muhammed Salah, 28’inci dakikada Virgil van Dijk ve 42’nci dakikada Divock Origi attı.
Konuk takımın tek golünü 64’üncü dakikada Teemu Pukki kaydetti.
Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson, 39’uncu dakikada sakatlanarak yerini Adrian'a bıraktı.
Liverpool, 14 Ağustos Çarşamba günü UEFA Süper Kupa maçında Chelsea ile karşı karşıya gelecek.
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