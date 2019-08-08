Inter, Lukaku'yla anlaştı

HABER MERKEZİ
Inter, uzun süredir transfer etmek istediği Romelu Lukaku konusunda mutlu sona ulaştı.
Romelu Lukaku'nun yeni adresi belli oldu.
Juventus'un da ilgilendiği Belçikalı yıldızın transferinde mutlu sona ulaşan taraf Inter oldu.
Milano devi, uzun süredir görüşme halinde olduğu golcü futbolcunun transferini noktaladı. Inter, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile transferi duyurdu. Videoda Romelu Lukaku'nun Inter formasıyla poz verdiği görülüyor.
Manchester United'dan ayrılacağı uzun süredir konuşulan Lukaku, bir süredir eski kulübü Anderlecht ile antrenmanlara çıkıyordu.
Inter ile Manchester United arasındaki pazarlıklar günler sürerken iddialara göre lacivert-siyahlılar bu transfer için İngiliz ekibine bonuslarla birlikte toplam 80 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeyecek.
26 yaşındaki futbolcu 2017 yazında Everton'dan Manchester United'a 85 milyon euro'ya transfer olmuştu.
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