Liverpool vites düşürmüyor: 5’te 5 yaptı

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Newcastle United'ı konuk eden Liverpool, geriye düşmesine rağmen Mane (2) ve Salah'ın golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Premier Lig'in 5’inci haftasında Liverpool ile Newcastle United Anfield Road'da karşı karşıya geldi.

Konuk takım henüz 7’nci dakikada Jetro Willems'in golüyle öne geçti. Bu gole cevap 28’inci ve 40’ıncı dakikalarda Sadio Mane'den geldi ve ev sahibi takım ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

72’nci dakikada Mohamed Salah skoru 3-1'e getiren golü attı ve Liverpool rahat bir nefes alarak 3 puanla mücadeleden ayrıldı.

Bu sonuçla ev sahibi takım çıktığı 5 maçın da hepsini kazanarak 15 puanla liderliğini devam ettirdi.

Liverpool hafta için Şampiyonlar Ligi'nde Napolinin, hafta sonu da Premier Lig'de Chelsea'nin konuğu olacak. Aldığı mağlubiyetle 4 puanda kalan Newcastle United ise haftaya Brighton'ı misafir edecek.