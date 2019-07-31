Mourinho: Dönmek istiyorum

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2018 Aralık ayından bu yana takım çalıştırmayan Jose Mourinho, futbola geri dönmek istediğini dile getirdi.

Manchester United'ın görevine son vermesinin ardından Portekiz'in Setubal şehrinde evinde vakit geçiren Jose Mourinho, 2019-20 sezonu için herhangi bir anlaşmaya imza atmadı.

Sky Sports'a konuşan Jose Mourinho şunları söyledi:

"20 yıl sonra ilk defa Temmuz ayının sonunda veya Ağustos ayının başında Setubal'deyim. Düşünmek, tekrar düşünmek ve analiz etmek için zamanım oldu. Arkadaşlarım bana boş vakitlerinin, Temmuz'un, Ağustos'un keyfini çıkar diyorlar. Ama şunu söyleyebilirim ki bunların keyfini çıkarmak için yeterince mutlu değilim. Futbolu özledim. Ze(Mourinho'nun lakabı), son güne kadar Ze olmaya devam etmek zorunda. Bir sonraki hamlem yeni bir başlangıç gibi olacak" ifadelerini kullandı.

Çin Süper Lig ekiplerinden Guangzhou Evergrande'nin astronomik teklifini, Avrupa futboluna geri dönmek için reddettiğini söyleyen Portekizli teknik adam "Juventus ve Chelsea'nin yeni çalıştırıcılar bulmasının ardından benim için söylemesi zor olsa da seçeneğimin kalmadığını kabul etmek zorundayım. Guangzhou'ya neden mi 'Hayır' dedim? Çünkü benim istediğim rekabet ortamı orası değildi. Mourinhistalar (Mourinho taraftarları) için doğru kararı vermek zorundayım" şeklinde konuştu.