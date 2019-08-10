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İDDİA - PSG, Neymar için Coutinho ve Semedo’yu istiyor

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İDDİA - PSG, Neymar için Coutinho ve Semedo’yu istiyor
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HABER MERKEZİ

Neymar'ın Barcelona'ya transferi çıkmaza girmişken Paris Saint-Germain (PSG), Katalan ekibine istek listesini iletti.

222 milyon euro karşılığında Barcelona'dan PSG’ye transfer olarak futbol tarihinin en pahalı futbolcusu olan Neymar'ın Camp Nou'ya dönüş kapısı aralandı.

Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre PSG, Neymar karşılığında Barcelona'dan 50 milyon euro nakit paranın yanı sıra Philippe Coutinho'yu ve Nelseon Semedo'yu istiyor.

Antoine Griezmann'ın transfer edilmesiyle takımdan gönderilmesi gündeme gelen ve Premier Lig'e döneceği konuşulan Coutinho'nun daha önceden PSG'ye gitmeye sıcak bakmadığı ifade edildi.

Eski takımına geri dönmek konusunda çok istekli olan Neymar, Paris ekibi ile Fransa Süper Kupa maçında Rennes'e karşı forma giymemişti.

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