Cezayir'den Mısır'a uçaklarla kupa çıkarması

HABER MERKEZİ

Mısır'da cuma günü oynanacak 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın Senegal-Cezayir final maçını izleyecek Cezayirli taraftarlar için 28 uçak tahsis edildi.

Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi başkanlığında dışişleri, içişleri, maliye, gençlik ve spor ve turizmden sorumlu bakanlar ile ulusal savunma bakanlığından temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Cezayir Milli Takımı taraftarlarının Kahire'ye taşınması için 28 sivil ve askeri araçtan oluşan bir "hava köprüsünün" kurulmasına karar verildiği belirtildi. Bu sayede cuma günü oynanacak maç öncesinde perşembe gecesi yaklaşık 4 bin 800 taraftarın Kahire'ye ulaştırılacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Başbakanlık ofisinin nezaretinde ilgili tüm tarafların temsilcilerinden oluşacak bir koordinasyon merkezi kurulması ve bu merkezin, Cezayirli taraftarların ülkeye dönmelerine kadar geçecek süre içinde gerekli tüm işlemleri yürütmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Cezayir Savunma Bakanlığı da daha önce yaptığı açıklamada, 870 taraftarı taşıyacak 9 askeri uçağın tahsis edildiğini duyurmuştu.

Pazar günü Nijerya'yı 2-1 mağlup eden Cezayir, 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda finale çıkmıştı.