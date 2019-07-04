City’den rekor transfer

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Atletico Madrid'le sözleşmesindeki fesih bedeli ödenen Rodri (Rodrigo Hernández Cascante), kendisini Manchester City'ye bağlayan imzayı attı.

Manchester City, Atletico Madrid'den Rodri'yi kadrosuna kattı.

23 yaşındaki orta saha oyuncusunun 70 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyen City, Angelino'nun ardından sezonun ikinci transferini gerçekleştirmiş oldu.

Oyun stiliyle Barcelona'nın yıldızı Sergio Busquets'e benzetilen Rodri, kendisini Manchester City'ye 5 yıllığına bağlayan sözleşmeyi imzaladıktan sonra kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada "Kulübün oyun tarzı beni heyecanlandırıyor. Pep Guardiola'yla çalışmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Tam adı Rodrigo Hernández Cascante olan İspanyol futbolcu, 2018-19 sezonunda 48 resmi maçta forma giydi, bu maçların 41'inde ilk 11'de oynadı.

Rodri, 70 milyon euroluk bonservis bedeliyle Manchester City tarihinin en pahalı transferi oldu.