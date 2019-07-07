Güney Afrika’dan ev sahibi Mısır’a çelme

PKK ve silahlı güç oluşturması yasaklanmalı

PKK’nın bu silahlı güç oluşturmasını ateşle ve iç savaşla oynamak olduğunun altını çizdiler. Aynı zamanda bu gelişmenin, Kürdistan’ı savaş alanına çevirmek olduğunu, Kürdistan’daki yönetimi ve hukuku tanımamak anlamına geleceğini, bu gelişmenin iç savaş tohumlarını ekmek olacağını açıkça kamuoyuna deklere ettiler.