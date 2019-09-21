Dalkurd kötü gidişe ‘dur’ dedi

HABER MERKEZİ
Son haftalarda kötü günler geçiren Dalkurd, ligin son sırasında yer alan Östers’i 2-1 yenerek moral buldu.
İsveç 2’nci Ligi’nde (Superettan) mücadele eden Kürt takımı Dalkurd, sezonun 24’üncü haftasında konuk ettiği Östers’i 2-1 mağlup etti.
Maça iyi başlayan Dalkurd, Ahmed Awad’ın 35’inci dakika attığı golle ilk yarıyı 1-0 kapattı.
Maçın ikinci yarısında üstünlüğünü sürdüren Dalkurd, Kerfala Cisoko’nun 82’inci dakika attığı golle farkı ikiye çıkardı.
Östers, Anton Andreaason’nun 89’uncu dakika kaydettiği golle maçta durumu 2-1 yaptı.
Dalkurd’dan Christopher Mcvey son dakikada kırmızı kart gördü.
Maçta başka gol olmayınca Dalkurd 3 puanın sahibi oldu.
Bu sonuçla Dalkurd 36 puanla ligin 6’ınci sırasında yer alırken, Östers ligin son sırasında 17 puanla ligin son sırasında kaldı.
Dalkurd bu sezon 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyetlik bir istatistiğe sahip.
Dalkurd, geçen hafta ligin iddialı takımlarından Brage’ye 3-1 yenilmişti.
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