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Dalkurd’da kayıp sürüyor

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Dalkurd’da kayıp sürüyor
Dalkurd Halmstad Maç İsveç Superettan

HABER MERKEZİ

İsveç 2’nci Ligi’nde (Superettan) mücadele eden Kürt takımı Dalkurd, sezonun 19’uncu haftasında konuk olduğu Halmstad’a 2-0’lık skorla yenildi.

Dalkurd, sezonun 19’uncu haftasında sona sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Halmstad’a konuk oldu.

Ev sahibi Halmstad, 10’uncu dakikada Thomas Boakye’nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Andreas Johansson, 45’inci dakikda bulduğu golle ev sahibi adına farkı 2’ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erddi.

Maçın ikinci yarısında başka gol olmayanca Halmstad 3 puanın sahibi oldu.

Dalkurd geçtiğimiz hafta da kendi sahasında Jönköpings Södra’ya 2-0’lık skorla yenilmişti.

Dalkurd gelecek hafta Gais’i ağırlayacak.

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