Dalkurd’da kayıp sürüyor

HABER MERKEZİ
İsveç 2’nci Ligi’nde (Superettan) mücadele eden Kürt takımı Dalkurd, sezonun 19’uncu haftasında konuk olduğu Halmstad’a 2-0’lık skorla yenildi.
Dalkurd, sezonun 19’uncu haftasında sona sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Halmstad’a konuk oldu.
Ev sahibi Halmstad, 10’uncu dakikada Thomas Boakye’nin attığı golle 1-0 öne geçti.
Andreas Johansson, 45’inci dakikda bulduğu golle ev sahibi adına farkı 2’ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erddi.
Maçın ikinci yarısında başka gol olmayanca Halmstad 3 puanın sahibi oldu.
Dalkurd geçtiğimiz hafta da kendi sahasında Jönköpings Södra’ya 2-0’lık skorla yenilmişti.
Dalkurd gelecek hafta Gais’i ağırlayacak.
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