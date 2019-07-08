Juventus, De Ligt yarışında mutlu sona çok yakın

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İtalyan devi Juventus, Hollandalı stopere imza attırmak için verilen yarışta mutlu sona ulaşmak üzere.

Ajax'ın genç yıldızı Matthijs De Ligt'i kadrosuna katabilmek adına pek çok Avrupa devi kıyasıya bir yarış veriyordu.

Hollandalı stoperin menajeri Mino Raiola, De Telegraaf'a verdiği demeçlerde genç oyuncunun Juventus'a transfer olmaya çok yakın olduğunun sinyallerini vermişti.

Goal'ün öğrendiği bilgilere göre İtalyan devi oyuncuyla anlaşmayı sağladı ve Ajax ile bonservis pazarlıklarında sona çok yakın.

Juventus'a yakın kaynaklar, 19 yaşındaki stoper ile 5 yıllık bir sözleşme üzerinde uzlaşıldığını ifade etti. Genç yıldızın sezonluk alacağı ise 12 milyon euro olacak.

Transferin önünde kalan son engel ise bonservis bedeli. Torino ekibi 65 milyon euro değerinde bir teklif götürürken Ajax, yaklaşık 10 milyon euro daha talep ediyor.

Habere göre Juventus tarafı, De Ligt transferini bitirmek için bir hayli istekli ve Hollanda ekibiyle anlaşmanın sağlanacağına son derece inanıyor.

Matthijs De Ligt, 2018/19 sezonunda kaptanlığını da yaptığı Ajax formasıyla 55 resmi maçta görev aldı ve 7 gol kaydetti.