Everton’dan forvete 32 milyon euroluk takviye

HABER MERKEZİ
İngiltere Premier Lig ekibi Everton, İtalyan forvet Moise Kean'i Juventus'tan transfer etti.
Premier Lig ekiplerinden Everton, Juventus'un 19 yaşındaki İtalyan santrforu Moise Kean'in transferini resmen açıkladı.
Merseyside kulübü, internet sitesinden paylaştığı haberde dünya futbolunun en önemli genç yetenekleri arasında gösterilen golcü futbolcuyla beş yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.
Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Juventus'ta başlayan Kean'in bonservis bedeli açıklanmadı ancak İngiliz basını, transferin 32 milyon euroya gerçekleştiğini ileri sürdü.
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim