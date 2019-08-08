Mülteci futbolcuyla ilgili iddialar Almanya’yı karıştırdı

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Almanya onu üstün futbol yeteneğine sahip 17 yaşındaki mülteci Bakery Jatta olarak tanıdı.

Yeşil sahalardaki meziyetleriyle ilgili basında haberleri çıktı. Hamburg kulübü 18 yaşına girince onunla profesyonel sözleşme imzaladı. Ancak son günlerde Jatta’nın sahte pasaportla Almanya’ya geldiği, gerçek adının ‘Bakary Daffeh’ olduğu, yaşının da 21 değil, 24 olduğu ileri sürülüyor.

Gambiyalı futbolcunun gerçek isminin ve yaşının ne olduğunu Alman Futbol Federasyonu (DFB) da gündemine aldı.

DFB’den yapılan açıklamada, “Konuyla ilgili dosyanın üzerinde çalışılıyor” denildi.

Hamburg formasıyla 16’sı Bundesliga, 27’si de İkinci Bundesliga olmak üzere toplam 43 maça çıktı. 4 gol attı. Hamburg amatörleriyle de 37 kez forma giydi. 20 kez rakip fileleri havalandırdı.

Hamburg kulübü ise Jatta’yla ilgili basında çıkan iddiaları reddetti. Kulüpten yapılan açıklamada, “Biz futbolcumuzun gerçek pasaportunu ve çalışma izinini ilgili makamlara sunduk” denildi.

Gambiya’da Bakary Daffeh adında bir futbolcu bulunduğu tespit edilirken, bu isimde bir futbolcunun Bakery Jatta’nın Almanya’da bulunduğu sürede ülkesinde hiç maça çıkmadığı da belirlendi.

İDDİALAR GERÇEK ÇIKARSA...

Pazartesi günü sezonun ikinci maçını Nürnberg ile oynayan Hamburg, 4-0 galip geldi. Jatta bu maçta 67 dakika forma giydi.

Nürnberg, futbolcuyla ilgili iddiaların ortaya atılmasından sonra maça itiraz etti. DFB, şimdi Nürnberg’in itirazını karara bağlayacak.

Almanya’ya sahte pasaportla geldiği ve sahte isimle sığınma talep ettiği iddiaları gerçek çıkarsa, Jatta beş yıla kadar hapis cezası alabilecek.

Savcılık henüz iddialarla ilgili Jatta’ya soruşturma başlatmadı. Jatta’nın hapis cezasının yanı sıra sınırdışı edilmesi de söz konusu.