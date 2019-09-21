Zidane’ın yerine 3 alternatif

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Real Madrid yönetiminin, teknik direktör Zinedine Zidane'ın yerine getirmeyi düşündüğü isimler üzerinde çalıştığı bildirildi.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında PSG'ye deplasmanda 3-0 mağlup olan Real Madrid'de sular durulmuyor.

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre, kötü gidişattan memnun olmayan yönetim teknik direktör Zinedine Zidane'ın yerine şimdiden 3 aday belirledi.

Habere göre eflatun-beyazlılar, Juventus'un eski hocası Massimiliano Allegri, Real Madrid'i de bir dönem çalıştıran Jose Mourinho ve kulübün efsane golcülerinden Raul'ü gündemine aldı.

Medyada çıkan haberlere göre Zidane'ın tazminatı dudak uçuklatacak cinsten. Yönetimin, Fransız hocanın görevine son vermesi halinde 80 milyon euro tazminat ödemek zorunda kalacağı ifade edildi.

Son olarak Manchester United'ı çalıştıran Jose Mourinho, eski takımı Real Madrid'le adının anılması üzerine açıklama yaptı. Portekizli çalıştırıcı, "İsmimin böyle şeylerde çıkmasını sevmiyorum. Real Madrid'in zaten bir teknik direktörü var. Teknik direktörü olan bir takımı çalıştıramazsın" ifadelerini kullandı.