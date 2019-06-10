Uluslar Ligi’nin şampiyonu Portekiz

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UEFA tarafından ilk kez düzenlenen Uluslar Ligi'nde Hollanda'yı 1-0 yenen ev sahibi ekip şampiyon oldu.

UEFA Uluslar Ligi'nin ilk şampiyonu belli oldu.

Portekiz'in ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada final Dragao Stadı'nda oynandı. Ev sahibi ekip, Hollanda'yı Goncalo Guedes'in golüyle 1-0 yenerek kupaya uzandı.

Maç boyu oyunun kontrolünü elinde tutan Portekiz olurken, karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

60’ıncı dakikada Bernardo Silva'nın topuk pasıyla kaleyi karşısında bulan Goncalo Guedes, ceza sahası yayı çevresinden müthiş bir şut çıkararak kaleci Cillessen'i çaresiz bıraktı.

Golün ardından Hollanda'nın beraberlik çabaları olsa da Portakallar sonuç almayı başaramadı.

Kupayı kaldıran Portekiz aynı zamanda 10,5 milyon euro para ödülünü de kasasına koydu. İkinci olan Hollanda ise 9 milyon euro kazandı.