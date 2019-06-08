ÖSO’ya katılan futbolcu çatışmada öldü

HABER MERKEZİ

ÖSO’ya bağlı Ceyş el İzze grubunda yer alan ünlü futbolcu Abdulbasit El-Sarut, ülkenin kuzey batısında hükümet güçleri ile çıkan çatışmada yaralandıktan sonra hayatını kaybetti.

Humus kentinden çıkarak başarılı futbolu ile şöhrete kavuşan file bekçisi Abdulbasit El-Sarut, 2011'de patlak veren Suriye iç savaşında muhalif güçlere katılmıştı.

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı Ceyş el İzze grubunda komutan olarak görev yapan Sarut, 2 gün önce rejim güçleri ile çıkan çatışmada yaralanmıştı.

Sarut'un aldığı ağır yaralar nedeniyle bugün hayatını kaybettiği açıklandı.

Futbolcu Sarut, Esad karşıtı mitinglerde şarkı söylemesi ile akıllara kazınarak "devrimin şarkıcısı" olarak adlandırılmıştı.

Protestoların rejime karşı silahlı isyana dönüşümüne ayna tutan Sarut, hükümete karşı silahlanarak katıldığı Ceyş el İzze grubunun faaliyet gösterdiği kuzey Hama kırsalında yaralandı.

Ceyş el İzze Sözcüsü onun hakkında "Sarut'un öldüğünü düşünenler yanılsama içinde. Hepimiz Sarut olarak kalacağız" açıklaması yaptı.

Sarut'un babası ve 4 kardeşi de hükümet güçlerine karşı başlayan savaşın başlangıcında hayatını kaybetmişti.

Ülkedeki çatışmalarsa İdlib bölgesi ve Hama yakınlarındaki şeritte giderek yoğunlaşıyor. İdlib'de binlerce insan hayatını kaybetti, on binlercesi ise kenti terk etmek zorunda kaldı.