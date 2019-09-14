Valverde’den Messi açıklaması: Endişelenmeye gerek yok

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Ernesto Valverde, Barcelona'nın dünya yıldızı Lionel Messi'nin geleceğiyle alakalı çıkan söylentilere inanmadığını belirtti.

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, SPORT'a verdiği röportajda Lionel Messi'nin kulüpten ayrılmayacağına inandığını söyledi.

Messi, 2017 yılında kulübüyle 4 yıllık bir sözleşme imzaladı ancak bu anlaşmada sezon sonunda Barcelona'dan ayrılabilmesini mümkün kılan bir fesih maddesi olduğu ortaya çıktı.

Valverde, geçtiğimiz günlerde "Barcelona benim evim ancak kazanan bir takım görmeye ihtiyacım var. Artık Şampiyonlar Ligi'ni kazanmalıyız" açıklamasında bulunan Messi'nin sözlerininin yanlış yorumlandığını ve oyuncuların basına ne söyleyeceğini kontrol edemediklerini belirtti.

Valverde, "Messi kendini doğal olarak ifade ediyor ve sonrasında insanlar onun sözlerini yanlış yorumluyor. İnsanlar, onun söylediği her sözcüğün altında başka şeyler arıyor. O kendini ifade etmeye çalışıyordu. Bence Messi hakkında endişelenmemize gerek yok" ifadelerini kullandı.

55 yaşındaki teknik direktör, Messi'nin, 17 Eylül'de Borussia Dortmund'a karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında forma giyme ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtti ve ekledi:

"O dünyanın en iyi oyuncusu. Bu yüzden en kısa zamanda aramıza dönmesini istiyoruz."