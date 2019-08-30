KUPA2’de sezonun oyuncusu Eden Hazard

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UEFA Avrupa Ligi'nde 2018/19 sezonunun en iyi oyuncusu Eden Hazard seçildi.

UEFA tarafından bu organizasyonda dağıtılan ödüller sahiplerini bulurken 'Sezonun En İyi Oyuncusu' ödülü geçtiğimiz sezon Chelsea forması giyen ve bu yaz Real Madrid'e transfer olan Eden Hazard'ın oldu.

7 sezondur Chelsea formasını giyen 28 yaşındaki deneyimli oyuncu, geçtiğimiz sezonu Avrupa Ligi Kupası'yla kapatırken, bu kupayı 2013'te de kaldırmayı başarmıştı. Hazard'ın ayrıca iki Premier Lig şampiyonluğu da bulunuyor.

Eden Hazard, yedi yıllık Chelsea kariyerinde 405 resmi maça çıkarken 121 gol atıp 92 asist yaptı.