Efsane isim hayalini açıkladı

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Arsenal'in unutulmaz teknik direktörlerinden Arsene Wenger, 2022 Dünya Kupası için kapılarını araladı.

2017-18 sezonunda 22 yıllık Arsenal serüvenine son veren Wenger, yorumculuk yaptığı beIN Sports'ta kendisine yöneltilen “2022 Dünya Kupası'nda takım çalıştıracak mısınız?” sorusuna verdiği yanıtla her ihtimale açık olduğunu belli etti.

Arsene Wenger, “Kendimi bir takımı çalıştırırken görebiliyorum. Son görevimden beri bir hayli zaman geçti. Bu sebeple herhangi bir göreve karşı çıkmayacağım. Genel olarak Dünya Kupası'nda rol almak isterim çünkü dünyanın en iyi futbolcularının hocası olmak harika hissettirir. Umarım üç yıl sonra Katar'da beni görürsünüz” ifadelerini kullandı.

Daha önce Ligue 1 ve Japonya Premier Lig'de görev yapan 69 yaşındaki teknik adam, Neymar'ın PSG'de kalma kararını doğru bulduğunu belirterek, “Neymar dünyanın en iyi oyuncularından biri ve Paris Saint-Germain'de kaldığı için seviniyorum. Çünkü dünyanın en iyi iki ya da üç oyuncusundan birini kaybettiğinizde bu kayıpların devamı gelir” dedi.

Wenger, 1996’da Arsenal'in başına geçtiğinden beri 3 Premier Lig şampiyonluğu, 7 FA Cup ve 7 Community Shields kazandı