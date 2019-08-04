‘Barça, Neymar için düğmeye bastı’ iddiası

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Katalan devinin, eski yıldızı Neymar'ı yeniden kadrosuna katmak için Paris Saint-Germain'in (PSG) kapısını çalmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Barcelona yönetimi, Neymar 'ın transferi için PSG ile görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.

Bilindiği üzere PSG, 2017 yılında Barcelona'dan 222 milyon euro karşılığında transfer ettikleri Brezilyalı yıldızı bu bedelin altında bir miktara bırakmaya yanaşmıyordu.

Goal 'ün edindiği bilgilere göre Barcelona, önümüzdeki günlerde bu bedele yakın bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Öte yandan 27 yaşındaki oyuncunun da Barcelona'ya dönmek istediği gelen haberler arasında.

Son olarak Malcom'u 40 milyon euro karşılığında Zenit'e satan Katalan devi, Neymar transferi için kaynak yaratmaya devam etmeyi planlıyor.

Rafinha Alcantara'yı Fiorentina'ya göndermeye hazırlanan Barcelona, Philipp Coutinho ve Ivan Rakitic ile de yollarını ayırabilir.