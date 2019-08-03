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Dalkurd evinde mağlup

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Dalkurd evinde mağlup
Dalkurd Jönköpings Södra Maç İsveç 2’nci Ligi Superettan

HABER MERKEZİ

İsveç 2’nci Ligi’nde (Superettan) mücadele eden Kürt takımı Dalkurd, sezonun 18’inci haftasında evinde ağırladığı Jönköpings Södra’ya 2-0 ‘lık skorla yenildi.

Dalkurd sezonun 18’inci haftasında üst sıralara tırmanmaya çalışan Jönköpings Södra’yı konuk etti.

Maçın 35’inci dakikasında Alexander Jallow, topu ağlarla buluşturarak konuk ekibi 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla bitti.

Maçın 67’nci dakikasında Jesper Svensson topu ağlarla buluşturdu ve Jönköpings Södra adına farkı ikiye çıkardı.

Maçta başka gol sesi çıkmazken, konuk ekip 3 puanın sahibi oldu.

Dalkurd bu skorla 7’nci sıraya gerilerken, Jönköpings Södra 3’üncü sıraya yerleşti.

Dalkurd gelecek hafta Halmstad’a konuk olacak.

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