Bayern’den Mainz’a yarım düzine gol

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Almanya Bundesliga'nın üçüncü haftasında Bayern Münih, konuk ettiği Mainz'ı 6-1 mağlup etti.
Bundesliga'nın üçüncü haftasında Bayern Münih ile Mainz, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi.
Maça iyi başlayan taraf Mainz oldu. Konuk ekip 6’ncı dakikada Jean-Paul Boetius'un attığı golle 1-0 öne geçti.
Yenik duruma düşen Bayern Münih kontrolü ele aldı ve 36’ncı dakikada Benjamin Pavard, 45’inci dakikada David Alaba, 54’üncü dakikada Ivan Perisic, 64’üncü dakikada Kingsley Coman, 78’inci dakikada Robert Lewandowski ve 80’inci dakikada Alphonso Davies'in attığı gollerle mücadeleden 6-1 galip ayrıldı.
Hertha Berlin beraberliğinin ardından Schalke'yi mağlup eden Bayern Münih, aldığı bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.
Üçüncü maçından da puansız ayrılan Mainz ligin dibine demir attı.
Ligin dördüncü haftasına Mainz, Hertha Berlin'i konuk edecek; Bayern Münih ise Leipzig deplasmanına çıkacak.
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