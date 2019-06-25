Kalidou Koulibaly’den City iddialarına yanıt

HABER MERKEZİ

28 yaşındaki Senegalli savunmacı Kalidou Kolibaly, Premier Lig şampiyonu Manchester City'ye transfer olacağı yönünde çıkan iddialara açıklık getirdi.

Napoli ile etkileyici bir sezon geçirerek Avrupa devlerinin ilgisini çeken Koulibaly, Afrika Uluslar Kupası'nda Tanzanya'ya karşı alınan 2-0'lık galibiyetin ardından Goal'e yaptığı açıklamalarda bulundu.

“Napoli'de devam edip etmeyeceğimi bilmiyorum ama devam ederim diye düşünüyorum” diyen Koulibaly, şunları kaydetti:

“Şu anda Afrika Uluslar Kupası'nda oynamak zorundayım. Sonrasında Napoli'ye geri döneceğim. Herkes benimle ilgili konuşuyor, ben ise yalnızca Senegal ile ilgili konuşuyorum çünkü benim bugünkü hedefim bu. Senegal ile büyük bir şey başarmak istiyorum.

Napoli'ye geri döndüğümde ne olacağını göreceğiz. Şu anda önemli olan tek şey Senegal ile kazanmak."

2018-19 sezonunda Napoli ile 35 lig maçına çıkan Koulibaly, 2 kez gol atmayı başarmıştı.

Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Pep Guardiola'nın ekibi, başarılı stoper için 95 milyon euroyu gözden çıkardı. Oyuncu ile ilgilenen diğer takımlar arasında Manchester United'ın da bulunduğu bildirildi.