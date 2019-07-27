İngiliz futbolcudan erken veda

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Kariyerinin en önemli dönemlerinde sakatlıklarla boğuşan 31 yaşındaki İngiliz savunmacı Micah Richards futbolu bıraktığını açıkladı.

Futbol dünyasındaki erken vedalara bir yenisi daha eklendi. İngiltere'de Aston Villa forması giyen Micah Richards, 31 yaşında emeklilik kararı aldı.

Kariyerinin büyük bir bölümünü sakatlıklarla savaşarak geçiren İngiliz savunmacı, futbolu bıraktığını açıkladı.

Richards, “Manchester City'den ayrıldığımdan beri bir sürü sorunla karşılaştık. Sahalara böyle veda etmek istemezdim “dedi.

Adını Manchester City ile duyuran Micah Richards, mavililer ile 4 kupa sevinci yaşadı.

Daha sonra Aston Villa'ya transfer olan 31 yaşındaki futbolcu, 2016'da dizinden yaşadığı sakatlığın ardından bir daha sahalara dönemedi.

Diğer yandan İngiliz basını, Micah Richards'ının Manchster City'nin teknik heyetinde yer alabileceğini yazdı.