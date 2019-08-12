Thomas Tuchel: Neymar giderse uyuyamam

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PSG’nin teknik direktörü Thomas Tuchel, Neymar’ın takımdan ayrılma ihtimalinden dolayı duyduğu endişeyi dile getirdi.

Ligue 1’de son 7 sezonun 6’sında mutlu sona ulaşan Fransız ekipte Neymar bilmecesi sürüyor.

Takımdan ayrılmak istediğini dile getiren ve PSG’nin de satışına sıcak baktığı Neymar için Real Madrid ve Barcelona devrede.

Teknik direktör Thomas Tuchel, yaptığı basın toplantısında soruları yanıtladı.

Tuchel, Neymar’ın transfer durumu hakkında “Onun geleceği ile ilgili yeni bir bilgim yok. Eğer Neymar’ı kaybedersek uyuyamam. Onu kaybetmek ve onun yapabildiklerini yapacak bir oyuncu bulmak çok zor olacak. Yeni bir bilgi olmaması iyi olabilir ama gerçekçi olmakta fayda var” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ligue 1’in 2019-20 sezonunun ilk haftasındaki PSG-Nimes maçında, ev sahibi ekibin taraftarı “Defol git Neymar” yazılı pankart açtı.