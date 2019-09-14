City’nin 18 maçlık yenilmezlik serisi son buldu

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Premier Lig'in beşinci haftasında Manchester City'yi 3-2 mağlup eden Norwich, rakibinin ligdeki 18 maçlık yenilmezlik serisine son noktayı koydu.

İngiltere Premier Lig 5’inci hafta karşılaşmasında Manchester City, Norwich'e konuk oldu.

Karşılaşmanın 18’inci dakikasında Kenny McLean, ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi.

28’inci dakikada Norwich'in bu sezon çıkışa geçen iki oyuncusu Teemu Pukki - Todd Cantwell işbirliği bir kez daha golü getirdi. Cantwell'in golüyle Norwich farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarının bu skorla biteceği beklenirken sahneye çıkan Sergio Agüero, ikinci yarı öncesi konuk ekibi umutlandıran golü kaydetti: 2-1.

50’nci dakikada Fin golcü Teemu Pukki, rakibine soğuk duş etkisi yaratan golü filelere gönderdi ve maçta durumu 3-1'e getirdi. Pukki 2019-20 sezonunda 6’ncı kez gol sevinci yaşadı.

Manchester City'nin yeni transferlerinden Rodri, 88’inci dakikada farkı 1'e indirdi. Rodri'nin bu golü İspanyol oyuncunun yeni takımıyla kaydettiği ilk gol oldu.

Kalan zaman Manchester City'nin beraberliği yakalamasına yetmedi ve Norwich, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Premier Lig'de en son 29 Ocak 2019 tarihinde deplasmanda Newcastle United'a 2-1 mağlup olan Manchester City, 18 maç aradan sonra bir lig maçını kaybetti.

5’inci haftanın ardından 10 puanda kalan Manchester City ile lider Liverpool arasındaki puan farkı 5'e çıkmış oldu.

Ligdeki ikinci galibiyetini alan Norwich ise puanını 6'ya yükseltti.

Manchester City, Premier Lig'in 6’ncı haftasında Watford'u ağırlayacak. Norwich, Burnley deplasmanına gidecek.