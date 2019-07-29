Kloop’tan dikkat çekici açıklama: Farklı bir hayvan olacağız

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Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, 4 Ağustos Pazar günü oynanacak Manchester City maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Yeni sezon öncesi sakatlık problemleri yaşayan Liverpool'da 52 yaşındaki Alman teknik direktör Jürgen Klopp, geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kaptırdığı rakibi Manchester City ile oynanacak Community Shield maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Son olarak Napoli'ye 3-0 kaybeden Kırmızılar, 2019-20 sezonu öncesi oynadığı son 4 hazırlık maçında da galibiyet yüzü göremedi. Bu maçlara katılamayan Mohamed Salah, Alisson Becker ve Roberto Firmino gibi yıldız isimler, 29 Temmuz Pazartesi gününden itibaren kampa katılacak. Sadio Mane ise Manchester City maçından sonra takıma geri dönecek.

Zorlu mücadele öncesi basın toplantısı düzenleyen Klopp, takımın sakatlık problemlerinden bahsederken oyuncularına olan güvenini farklı bir şekilde dile getirdi:

“6 oyuncunun sakat olması garip bir durum. Sezon öncesi eksik oyuncuların olmasına alışkınız, bu zaman zaman yaşanıyor. Ancak, sezona başlamadan birkaç gün önce veya sonra takıma katılmaları ve kampın başında bizimle birlikte olamamaları iyi bir şey değil. Yine de durum böyle. Herkesi elimizden geldiğince iyi bir şekilde hazırladık. Sezona, elimizdeki oyuncuların tamamıyla mücadele etmek zorundayız. İyi olan şu ki eğer rakibimiz bizi analiz etmek istiyorsa ve bunun kolay olacağını sanıyorsa, 4 Ağustos'taki maçta farklı bir hayvan olacağız.

Eğer 6 oyuncu eksikken bütün hazırlık maçlarını 4-0 veya 5-0 kazansaydık, herkesin ayağı yerden kesilir ve yeni sezona uçarak girerdik. Ve bence bu, çok daha kötü olurdu. Bazı koşullara ayak uydurmalı ve özel bir ruh yaratmalıyız. Şimdi 1 haftalık süremiz var. Şampiyonlar Ligi finalinden beri ilk kez kadronun yüzde 99'u bir arada olacak. İşte o zaman bir şeyleri konuşmaya ve hazırlıklara başlayabileceğiz.”