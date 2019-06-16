Hummels Dotmund’a geri dönüyor

HABER MERKEZİ

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurma kararı alan Dortmund yönetiminin, eski futbolcusu Mats Hummels’e karşılık Bayern Münih kulübüne 20 milyon euro teklifte bulunduğu bildirildi.

2008 ile 2016 yılları arasında sarı siyahlı takımda oynayan 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 2016 yılında Bayern Münih'e transfer olmuştu.

İki kulübün para konusunda anlaştığı belirtilirken, transferin her an gerçekleşmesi bekleniyor.

Alman basınında yer alan haberlere göre ünlü futbolcu da Dortmund'da geri dönmeye sıcak bakıyor. Bayern Münih Teknik Direktörü Niko Kovaç'ın da transfere yeşil ışık yaktığı konuşuluyor. Bayern Münih Hummels'in oynadığı pozisyona iki isim aldı. İspanyol futbolcu Hernandez ile Stuttgart'ta forma giyen Pavard'ı kadrosuna katan Bayern Münih'te milli futbolcu Süle de var.

Bayern Münih Hernandez için 80 milyon, Pavard için ise 35 milyon euro para harcadı. Hummels alınan iki futbolcudan sonra kendisinin oynamasının zor olduğunun farkında. Bu nedenle yılda 12 milyon euro kazandığı Bayern Münih'ten ayrılmaya itiraz etmiyor. Hummels'ın Dortmund'da yıllık yaklaşık 10 milyon euro ücret alacağı tahmin ediliyor.

Hummels'in Bayern Münih ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Dortmund tecrübeli futbolcuyla dört yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.