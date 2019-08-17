Arsenal 2’de 2 yaptı

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Premier Lig'in ikinci haftasında Burnley'yi ağırlayan Londra ekibi, Lacazette ve Aubameyang'ın golleriyle galibiyete uzandı.

İngiltere Premier Lig maçında Arsenal, sahasında Burnley'yi 2-1 mağlup etti.

Ligin ikinci hafta mücadelesinde Arsenal, Emirates Stadı'nda Burnley'yi ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Alexandre Lacazette ve Ashley Barnes'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona erdi.

Müsabakanın 64’üncü dakikasında Gabonlu yıldızı Pierre Aubameyang ile bir kez daha öne geçen Londra ekibi, kalan bölümde skoru korudu ve sahadan üç puanla ayrıldı.

2009-10 sezonundan bu yana ilk kez lige üst üste iki galibiyetle başlayan Arsenal puanını 6'ya çıkarırken, Burnley 3 puanda kaldı.