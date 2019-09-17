İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

HABER MERKEZİ

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2019-20 sezonu E, F, G ve H gruplarında oynanan maçlarla başladı.

E Grubu’nda oynanan günün önemli mücadelesinde Napoli, evinde ağırladığı Liverpool’u son 10 dakikada bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Napoli’nin gollerini 82’nci dakikada penaltıdan Mertens ve 90’ıncı dakikada yılın futbolcusu Van Dijk’in hatasını değerlendiren Llorente kaydetti.

Grubun diğer maçında RB Salzburg konuk ettiği Genk’i 6-2 mağlup etti. Salzburg maçın ilk yarısını 5-1 önde tamamladı.

F Grubu mücadelesinde ise Borissia Dortmund, Barcelona’yı ağırladı. 80 bin seyirci önünde oynanan ve tempolu geçen mücadelede gol sesi çıkmadı.

Grubun diğer maçında Inter, konuk ettiği Slavia Prag ile puanları paylaştı. Slavia Prag, Peter Olayinka’nın 63’üncü dakikada attığı golle 1-0 öne geçse de Inter’in baskıları 90+1 de Nicolo Barella’nın golüyle sonuç verdi ve maç 1-1 sona erdi.

G Grubu ilk maçında ise Olympique Lyon evinde ağırladığı Zenit ile 1-1 berabere kaldı. Zenit golü 41’inci dakikada Sardar Azmoun ile bulurken, Lyon 51’inci dakikada Memphis Depay’ın penaltı golüyle eşitliği sağladı.

Grupta oynanan diğer mücadelede Benfica evinde RB Leipzig’e 2-1 mağlup oldu. Leipzig’in gollerini 69 ve 78’inci dakikalarda Timo Werner kaydederken, ev sahibi ekibin sayısı 84’te Seferovic’ten geldi.

H Grubu’nda İngiltere’de oynanan maçta Chelsea, Valencia’ya 1-0 mağlup oldu.

Valencia’nın golü 75’inci dakikada Rodrigo Moreno’dan geldi. Grubun diğer maçında önceki sezon yarı final oynama başarısı gösteren Ajax konuk ettiği Lille’i 3-0 mağlup etti.