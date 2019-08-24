ManU’ya son dakika şoku: İlk yenilgisini aldı

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Premier Lig'in üçüncü haftasında Manchester United, konuk ettiği Crystal Palace'a 2-1 mağlup oldu.
İngiltere Premier Lig'in üçüncü haftasında Manchester United ile Crystal Palace, Old Trafford'da karşı karşıya geldi.
Manchester United, karşılaşmaya baskılı başlasa da ilk 30 dakika gol bulmayı başaramadı.
32’inci dakikada Lindelöf'ün hatasında David De Gea ile karşı karşıya kalan Jordan Ayew, düzgün bir vuruşla Crystal Palace'ı 1-0 öne geçirdi.
34’üncü dakikada sakatlanan Luke Shaw oyuna devam edemedi ve yerini Ashley Young'a bıraktı.
Mücadelenin ilk yarısı Crystal Palace'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
70’inci dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Marcus Rashford, direği geçemedi.
21 yaşındaki Daniel James, 89’uncu dakikada klas bir vuruşla skora denge getirdi.
90+3’üncü dakikada sahneye çıkan Patrick van Aanholt, Crystal Palace'ı yeniden öne geçirdi.
Crystal Palace, karşılaşmayı 2-1 kazanamayı başardı.
Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Manchester United 4 puanda kalırken, ilk galibiyetini hanesine yazdıran Crystal Palace ise rakibiyle puanları eşitledi.
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