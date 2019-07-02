‘Lampard Chelsea’nin başına geçiyor’ iddiası

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevi için kulübün efsanelerinden Frank Lampard ile anlaştığı iddia edildi.

Sarri'nin sadece bir yıl görevde kaldıktan sonra Juventus'a gitmesinin ardından antrenör arayışlarına başlayan Maviler, ilk hedef olarak belirledikleri Lampard'la bir süredir görüşüyorlardı.

Goal'ün edindiği bilgilere göre bu görüşmelerden olumlu netice çıktı. Roman Abramovich'in takımı, Lampard'ın Derby'deki kontratının son iki yılını 4 milyon pound karşılığında satın alacak.

Lampard, futbolculuk döneminde efsanesi haline geldiği Chelsea'ye teknik direktör olarak geri dönecek. Derby County ile son pürüzler giderildikten sonra resmi açıklama yapılacak.

2001-2014 yılları arasında Londra ekibinin formasını giyen Frank Lampard, 3 Premier Lig, 3 Federasyon Kupası, 2 Lig Kupası, 1 Community Shield, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Lampard geride kalan sezonda Derby County'yi Premier Lig'e yükselme play-off finaline kadar yükseltmiş fakat Aston Villa'ya kaybetmişti.