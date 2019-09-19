PSG, Real Madrid’i eski oyuncusuyla devirdi

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Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun iki favorisini karşı karşıya getiren maçta gülen taraf PSG oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu mücadelesinde Paris Saint-Germain(PSG), Real Madrid'i konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini Real'in eski oyuncusu Angel Di Maria (2) ve Meunier'in golleriyle 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekipte Kylian Mbappe ve Edinson Cavani sakatlığı nedeniyle forma giyemezken Neymar ise cezalı olduğu için sahada değildi. Yeni transfer Mauro Icardi ise ilk 11'de oynadı.

Maçın ilk yarısında rakibine hem oyun hem de skor anlamında üstün gelen PSG, Angel Di Maria'nın 14 ve 33’üncü dakikalarda attığı iki golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Real'in Gareth Bale ile 35’inci dakikada bulduğu gol, Galli oyuncunun topu elle kontrol etmesi nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

İkinci yarıda da rakip kaleyi tehdit eden PSG, İspanyol devini zor durumlara soktu. Real'in zaman zaman geliştirdiği hızlı hücumlar tehlike oluştursa da konuk ekibi maça sokacak gol bir türlü gelmedi.

Maçın duraklama anları oynanırken gelişen PSG kontratağında Thomas Meunier'in attığı gol maçın skorunu tayin etti ve PSG sahadan 3-0'lık zaferle ayrıldı.